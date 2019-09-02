Найден череповецкий альпинист, потерявшийся во время восхождения на Эльбрус

02.09.2019 [Происшествия]

На горе Эльбрус найден потерявшийся накануне молодой альпинист из Череповца. Об этом РИА-Новости пишут со ссылкой на руководителя экспедиции победителей конкурса управленцев «Лидеры России» Александра Пятницына.

«Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа „Лидеров России“ с инструкторами, в 2 часа 10 минут (по Москве — ред.) начала восхождение на вершину. И в 6:50 на очередной связи они сообщили, что они вышли на вершину <…> и там обнаружили человека <…> Его искали где-то уже сутки, он со вчерашнего дня пропал. Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они сделали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», — рассказал Пятницын журналистам в понедельник.

Пострадавший рассказал участникам экспедиции, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11 классе школе города Череповца. По словам юноши, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и вскоре потерял сознание.

Как ранее писал Newsvo, о том, что альпинист из Череповца пропал на Эльбрусе на высоте 5000 метров, сообщило УМЧС Кабардино-Балкарии вчера в 21.45. 

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