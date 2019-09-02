В Вологде боец Росгвардии спас из огня пьяного мужчину

В Вологде боец Росгвардии спас из огня мужчину: инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября пятиэтажки на улице Панкратова, 75А.

Водитель отдела вневедомственной охраны сержант полиции Юрий Травин в свой выходной возвращался домой.

- Проходя по улице Панкратова, сотрудник Росгвардии заметил, что из квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома, идет дым. Боец Росгвардии незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы и предупредил соседей об опасности. Дверь квартиры, в которой предположительно произошло возгорание, оказалась открытой, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардеец вошел внутрь и в одной из комнат увидел лежащего на полу мужчину, он был без сознания. Сотрудник вневедомственной охраны вынес пострадавшего из квартиры, оказал ему первую помощь.

По данным пресс-службы областного УМЧС, 45-летний жилец был госпитализирован с признаками отравления угарным газом, в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшего.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

