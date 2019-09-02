Мошенники обманули двух вологжанок в соцсети, взломав аккаунты их знакомых

Двух жительниц Вологодской области обманули в воскресенье в соцсети. Мошенники написали им со взломанных страниц знакомых, поэтому вологжанки думали, что общаются с подругами.

Как обычно, получившие сообщения женщины даже не подумали проверить эту информацию:

- Жительница села Нюксеница рассказала, что ей пришло сообщение на страничку в социальной сети якобы от подруги, которая рекомендовала принять участие в акции, объявленной одним из банков якобы в связи с юбилеем финансовой организации. Предлагалось увеличение дохода до трех тысяч рублей ежемесячно. Для того, чтобы воспользоваться предложением, было необходимо передать последние четыре цифры своей карты и сделать ряд переводов, подтвердив операции кодами - сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. Будучи уверенной, что ведет переписку с подругой, женщина выполнила все требуемые от нее действия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Точно так же пострадала жительница Вологодского района. Думая, что общается в социальной сети со своей знакомой, женщина перевела злоумышленникам 15 500 рублей.

Напомним, еще одна вологжанка в эти выходные перевела мошенникам 1,5 млн рублей.