Лекция об общественных пространствах старой Вологды пройдёт в «Доме дяди Гиляя»

02.09.2019 [Культура]
Лекция об общественных пространствах старой Вологды пройдёт в «Доме дяди Гиляя»

Лекция «Времена ГОРОДА» пройдёт в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» на улице Чернышевского в ближайшую среду, 4 сентября. Экскурсовод Екатерина Хоботова расскажет об общественных пространствах Вологды с дореволюционных времён до 70-х годов ХХ века.

— Вологжане в разные времена по-разному использовали улицы, реки, пляжи, парки… боюсь уже даже лишний раз упомянуть это слово… набережные, — говорит о содержании лекции Катя. — Они при очень ограниченном запасе ресурсов находили интересные варианты благоустройства общественных мест. Думаю, эта лекция будет интересна тем, кто хочет понять, что, возможно, не нужно изобретать что-то новое, а можно просто оглянуться в прошлое и найти там что-то полезное, — рассказала Newsvo Екатерина.

В рамках мероприятия в «Доме дяди Гиляя» музыкант Инга Книжкина будет играть на старинном фортепиано, а поэт Алексей Субботин - читать стихи.

Начало мероприятия 4 сентября в 18:00 в Доме дяди Гиляя по адресу: ул. Чернышевского, 15. Вход свободный.

Тэги: история
Фото: из группы «Старая Вологда». 80-е, городской пляж напротив Домика Петра I, архив Кубарев А.А.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
28.08.2019 [Общество]

«Церковь Сретения на бетоне – разбитое сердце вологжан»: в Вологде прошел митинг защитников зеленой набережной

1979
1
27.08.2019 [БлогоVO]

Это берегоукрепление?!

1509
3
29.08.2019 [БлогоVO]

Итак, еще раз о вологодских набережных, теперь с полной ответственностью и свежими впечатлениями из Вологды

1228
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Найден череповецкий альпинист, потерявшийся во время восхождения на Эльбрус
В Вологде боец Росгвардии спас из огня пьяного мужчину
Вологодские застройщики смогут привлекать деньги дольщиков только на специальные эскроу-счета
Мошенники обманули двух вологжанок в соцсети, взломав аккаунты их знакомых
Спасатели ищут пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца
Лекция об общественных пространствах старой Вологды пройдёт в «Доме дяди Гиляя»
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1107
0
02.09.2019 [БлогоVO]

Ну и что, что у меня две жены? Я еще хочу жениться

46
0
29.08.2019 [Обзор Прессы]

Мария Правдина: «Моя мечта, чтобы любой чувствовал себя в музее комфортно»

322
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика