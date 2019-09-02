Лекция об общественных пространствах старой Вологды пройдёт в «Доме дяди Гиляя»

Лекция «Времена ГОРОДА» пройдёт в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» на улице Чернышевского в ближайшую среду, 4 сентября. Экскурсовод Екатерина Хоботова расскажет об общественных пространствах Вологды с дореволюционных времён до 70-х годов ХХ века.

— Вологжане в разные времена по-разному использовали улицы, реки, пляжи, парки… боюсь уже даже лишний раз упомянуть это слово… набережные, — говорит о содержании лекции Катя. — Они при очень ограниченном запасе ресурсов находили интересные варианты благоустройства общественных мест. Думаю, эта лекция будет интересна тем, кто хочет понять, что, возможно, не нужно изобретать что-то новое, а можно просто оглянуться в прошлое и найти там что-то полезное, — рассказала Newsvo Екатерина.

В рамках мероприятия в «Доме дяди Гиляя» музыкант Инга Книжкина будет играть на старинном фортепиано, а поэт Алексей Субботин - читать стихи.

Начало мероприятия 4 сентября в 18:00 в Доме дяди Гиляя по адресу: ул. Чернышевского, 15. Вход свободный.