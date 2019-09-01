В Череповецком районе найден погибшим пропавший 59-летний рыбак

01.09.2019 [Происшествия]

На берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе накануне, 31 августа, нашли тело пропавшего неделю назад 59-летнего рыбака.  

По данным поисково-спасательного отряда «Азимут», мужчина ушел 24 августа из деревни Лукинское Череповецкого района, но в назначенное время с рыбалки домой не вернулся. Поиски проводились МБУ «СпаС» и волонтерами «Азимута»: была обследована лесополоса в обе стороны от тропы по пути следования рыбака,проводились водолазные работы.

— При обследовании берега Рыбинского водохранилища вблизи деревни Лукинское в 14.45 31.08.2019 мужчина был найден погибшим, -сообщает ПСО «Азимут».

Ранее Newsvo сообщал, что 21 августа в Кадуйском районе волонтеры ПСО «Азимут» нашли 86-летнего пенсионера, который заблудился и провел в лесу три дня.

 

Тэги: поиск людей, гибель человека

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