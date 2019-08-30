Супермаркет «Макси» в Череповце оштрафовали за торговлю сигаретами рядом с детским садом

30.08.2019 [Общество]

Владельца сети супермаркетов «Макси», предпринимателя Максима Роздухова, оштрафовали на 5 тысяч рублей за торговлю сигаретами вблизи детского сада № 72 на улице Кравченко в Череповце, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Нарушения были выявлены во время проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства установили, что торговая точка расположена на расстоянии менее 100 метров от дошкольного учреждения, а значит, по закону, продавать табачную продукцию в ней нельзя. По данному факту предпринимателю выписали штраф, с которым он не согласился и решил обжаловать привлечение к ответственности в суде.

— В обоснование предприниматель ссылался на неправильное определение Роспотребнадзором расстояния между торговым центром и детским садом, а также на отсутствие информации о средствах и методах измерения расстояния, — говорится в сообщении пресс-службы.

Арбитражный суд не согласился с доводами бизнесмена: управление архитектуры Череповца представило на заседание схему территориального планирования, на которой четко отображены здания, в которых расположены детсад и магазин. Расстояние от границы земельного участка детского сада до торгового центра, измеренное по схеме с учетом масштаба, расстояние составляет менее 100 метров.

— Оснований не доверять информации, представленной компетентным органом, обладающим полной градостроительной информацией, у суда не имеется. Заявляя возражения в отношении определения расстояния на основании справочной информации, предприниматель со своей стороны не представил доказательств, опровергающих приведенные результаты определения расстояния, ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы не заявил, — сообщает пресс-служба судов.

Таким образом, иск бизнесмена был отклонен, владелец магазина попробовал оспорить это решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде, но и тот оставил его в силе. 

Тэги: табак, Торговля, Макси

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