Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию

30.08.2019 [Общество]

Клиентка вологодской турфирмы через суд вернула себе деньги за путевку в Турцию, которой не смогла воспользоваться из-за проблем с загранпаспортом при пограничном контроле.

В марте 2018 года вологжанка заключила договор с ООО «Турагентство „География“ Вологда» на получение туристической услуги, за путевку она заплатила 20 862 рубля.  Женщине выдали ваучеры на размещение и электронные билеты на прилет. Однако 12 апреля 2018 года при проверке документов на пограничном контроле таможенная служба ее не пустила женщину на самолет в Турцию.

— Истице пояснили, что по турецкому законодательству срок действия загранпаспорта должен заканчиваться за 4 месяца до въезда в страну. Поскольку срок действия ее загранпаспорта заканчивался в апреле, то ее в Турцию не пустили, — сообщает объединенная пресс-служба судов.

Женщина была вынуждена отказаться от отпуска и вернуться домой. В Вологде она снова обратилась в фирму и попросила вернуть деньги, поскольку в обязанности турагента входит проверка документов перед оформлением путевки. Кроме того, женщина интересовалась у сотрудника компании, не будет ли у нее проблем в связи с тем, что у нее заканчивается срок действия «заграна». Ее убедили, что проблем не будет. Однако турагентство платеж не вернуло, и тогда клиентка обратилась в суд.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 1 в Вологде удовлетворил иск вологжанки и обязал турфирму выплатить ей стоимость путевки в размере 20 862 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, а также штраф за неисполнение законных требований потребителя в размере 12 931 рубля.

Организация попыталась обжаловать это решение, однако Вологодским городским судом оно было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

 

Тэги: турфирмы

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