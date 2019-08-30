Череповчанин Макар Головин завоевал золото Первенства России по каратэ 

30.08.2019 [Спорт]

Череповчанин Макар Головин одержал победу на Первенстве России по каратэ. Соревнования среди среди юношей и девушек 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 и 18-20 лет, завершились в Калининграде. Вологодскую область представляли воспитанники "Спортивной школы №3" Череповца.

Лучший результат соревнований показал кандидат в мастера спорта Макар Головин, он завоевал "золото" первенства России. Спортсмен выступал в дисциплине "кумите". Его соперниками в категории 18-20 лет , свыше 84 кг были 10 каратистов. В финале Макар встречался с представителем Санкт-Петербурга.

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