Череповчанин Макар Головин завоевал золото Первенства России по каратэ 

Череповчанин Макар Головин одержал победу на Первенстве России по каратэ. Соревнования среди среди юношей и девушек 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 и 18-20 лет, завершились в Калининграде. Вологодскую область представляли воспитанники "Спортивной школы №3" Череповца.



Лучший результат соревнований показал кандидат в мастера спорта Макар Головин, он завоевал "золото" первенства России. Спортсмен выступал в дисциплине "кумите". Его соперниками в категории 18-20 лет , свыше 84 кг были 10 каратистов. В финале Макар встречался с представителем Санкт-Петербурга.