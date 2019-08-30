Праздник меда пройдет 31 августа в поселке Майский под Вологдой

30.08.2019 [Общество]

31 августа в поселке Майский Вологодского района состоится традиционный праздник меда. На площадке у Дома культуры пчеловоды будут соревноваться за звание лучшего, пройдет выставка с дегустацией и продажей меда.

— В этот же день на въезде в поселок Майский будет работать праздничная «Вологодская ярмарка». Напомним, торжественное открытие постоянно действующей ярмарки выходного дня состоялось 18 августа, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Вологодского района. На площадке разместились 15 торговых домиков. Здесь каждые выходные представляют свои товары как крупные производители, так и небольшие фермерские хозяйства Вологодского района, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

На ярмарке можно будет купить кондитерские изделия, выпечку, представят свои работы вологодские мастерицы — ремесленницы.

Тэги: мед

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