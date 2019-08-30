В овраге на Окружном шоссе в Вологде обнаружили тело мужчины

В овраге напротив дома № 35 по Окружному шоссе в Вологде нашли тело 41-летнего мужчины. О происшествии 28 августа сообщил в правоохранительные органы прохожий, выгуливавший там собаку.

— Следователи СКР совместно с полицией установили, что погибший ушел из дома в прошедшие выходные, был склонен к употреблению спиртных напитков. При осмотре места происшествия следов насилия не выявлено, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Точную причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели вологжанина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.