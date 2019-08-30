В овраге на Окружном шоссе в Вологде обнаружили тело мужчины

30.08.2019 [Происшествия]

В овраге напротив дома № 35 по Окружному шоссе в Вологде нашли тело 41-летнего мужчины. О происшествии 28 августа сообщил в правоохранительные органы прохожий, выгуливавший там собаку.

— Следователи СКР совместно с полицией установили, что погибший ушел из дома в прошедшие выходные, был склонен к употреблению спиртных напитков. При осмотре места происшествия следов насилия не выявлено, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Точную причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели вологжанина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.  

Тэги: гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
В Никольском районе в кювете нашли «Ладу Гранту» с мертвым водителем
Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
29.08.2019 [Общество]

Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков

1751
1
28.08.2019 [Экономика]

Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме

2110
3
28.08.2019 [Экономика]

Имущество «Череповецкого бройлера» продали с торгов по цене в 14 раз ниже изначальной

1226
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, который вылил пять чайников кипятка на собутыльника, приговорили к пяти годам колонии
В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Можайского
Карнавальным шествием откроется 31 августа фестиваль уличных театров в Череповце
Мобильный рентген-аппарат купили в областную больницу в Череповце
Мины и гранаты времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Вытегорском районе
С 10 сентября во всех автобусах ПАТП-1 в Вологде заработает оплата проезда бесконтактной банковской картой
В овраге на Окружном шоссе в Вологде обнаружили тело мужчины
 


29.08.2019 [Общество]

Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?

1652
0
30.08.2019 [БлогоVO]

Вчера шла по Набережной VI армии в Вологде — она реально пахнет гарью

165
0
29.08.2019 [Обзор Прессы]

Мария Правдина: «Моя мечта, чтобы любой чувствовал себя в музее комфортно»

216
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика