В России почти 13% ВВП составляет теневая экономика

Объем неучтенной экономики России составил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2014-2018 гг. Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

Как пишет издание, доля скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).

При этом практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах, отметил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. Россияне остаются в неформальной экономике, потому что хотят избежать избыточного государственного регулирования и высоких налогов. Но главная причина, по которой жители России предпочитают "теневую" сферу, - низкая оплата труда в официальном секторе, считает Пономаренко.

Теневая экономика проникает в те сферы, в которых затруднен контроль за операционной либо финансовой деятельностью, утверждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так, в сфере недвижимости распространены неформальные арендные отношения, когда арендодатель не платит подоходный налог. Много россиян занимаются неформальным производством в сельском хозяйстве и рыболовстве, говорит Алексей Пономаренко.

«В Западной Европе, Соединенных Штатах никому не придет в голову выращивать картошку для себя, поскольку это экономически необоснованно: ее можно купить в магазине, а деньги надо зарабатывать в другом месте. А в России все сельское население, половина городских жителей выращивают для себя продукты питания», — отметил он.

В строительстве неофициально используется труд мигрантов, а в сфере торговли и ремонта распространены незарегистрированные производства, например автомастерские и шиномонтаж, добавил Пономаренко.

По данным Центробанка, наибольший спрос на теневые финансовые услуги в России формируют строительный сектор, сектор услуг (кроме логистики) и оптово-розничная торговля. По оценкам ЦБ, за прошлый год за рубеж нелегально было выведено 73 млрд руб. Рынок обналичивания денежных средств ЦБ оценил в 176 млрд руб.