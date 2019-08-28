В Нюксенском районе выпустили в лес медвежат, найденных зимой в брошенной берлоге

28.08.2019 [Общество]

В Нюксенском районе выпустили на волю медвежат, найденных там зимой в брошенной берлоге. Животные прошли реабилитацию в специальном центре в Тверской области.

Как ранее сообщал Newsvo, в феврале этого года медведица испугалась шума лесозаготовки и бросила берлогу, оставив в ней двух своих детенышей. Без помощи людей они бы погибли, поэтому нашедшие медвежат неравнодушные люди привезли их в Нюксенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где им был обеспечен необходимый уход.

Позже было принято решение о передаче малышей в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Центр занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Особенность учреждения в том, что медвежатам помогают не просто выжить, а адаптируют их для существования в природе. 

Туда же были привезены и другие два медвежонка, тоже найденные зимой в брошенной берлоге в Вашкинском районе.

«Наши медвежата прошли реабилитацию, набрали хороший вес, необходимый для благополучной зимовки, у них сформированы пищевые, оборонительные, защитные функции. Перед выпуском их осмотрели ветеринары, привили от бешенства, взяли необходимые анализы, чтобы подтвердить, что животные абсолютно здоровы. Прогноз специалистов Центра спасения оптимистичен — животные вполне готовы к началу самостоятельной жизни в естественной среде обитания», — рассказывает заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Выпуск медвежат прошел в тех местах, где их нашли. Животных выпустили парами, так они, скорее всего, залягут в берлогу и облегчат себе зимовку в случае сильных морозов, сообщает сайт областного правительства.

 

Тэги: медведи, животные
Фото с сайта правительства Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
В Никольском районе в кювете нашли «Ладу Гранту» с мертвым водителем
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
Вологодское предприятие «Ротор» выставили на продажу за 58,5 млн рублей
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
В Череповецком районе вертолет упал в воду: один человек погиб
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде
23.08.2019 [Общество]

В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной

2857
1
27.08.2019 [БлогоVO]

Это берегоукрепление?!

958
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Нюксенском районе выпустили в лес медвежат, найденных зимой в брошенной берлоге
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Шоу мыльных пузырей покажут 1 сентября на площади Революции в Вологде
Вологжанин, подбросивший плачущую дочь в роддом на улице Пирогова, стал фигурантом уголовного дела
Жительница Вологды организовала наркопритон в доме на улице Преображенского
Организатора финансовой пирамиды в Великом Устюге судят в зале ДК из-за большого количества потерпевших
В память о закрывшейся птицефабрике в Череповецком районе установили на постамент старинный ГАЗ
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1823
0
28.08.2019 [БлогоVO]

Продолжаем делиться с вами историей фабрики валяной обуви в Великом Устюге

58
0
22.08.2019 [Обзор Прессы]

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

678
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика