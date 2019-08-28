В Нюксенском районе выпустили в лес медвежат, найденных зимой в брошенной берлоге

В Нюксенском районе выпустили на волю медвежат, найденных там зимой в брошенной берлоге. Животные прошли реабилитацию в специальном центре в Тверской области.

Как ранее сообщал Newsvo, в феврале этого года медведица испугалась шума лесозаготовки и бросила берлогу, оставив в ней двух своих детенышей. Без помощи людей они бы погибли, поэтому нашедшие медвежат неравнодушные люди привезли их в Нюксенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где им был обеспечен необходимый уход.

Позже было принято решение о передаче малышей в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Центр занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Особенность учреждения в том, что медвежатам помогают не просто выжить, а адаптируют их для существования в природе.

Туда же были привезены и другие два медвежонка, тоже найденные зимой в брошенной берлоге в Вашкинском районе.

«Наши медвежата прошли реабилитацию, набрали хороший вес, необходимый для благополучной зимовки, у них сформированы пищевые, оборонительные, защитные функции. Перед выпуском их осмотрели ветеринары, привили от бешенства, взяли необходимые анализы, чтобы подтвердить, что животные абсолютно здоровы. Прогноз специалистов Центра спасения оптимистичен — животные вполне готовы к началу самостоятельной жизни в естественной среде обитания», — рассказывает заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Выпуск медвежат прошел в тех местах, где их нашли. Животных выпустили парами, так они, скорее всего, залягут в берлогу и облегчат себе зимовку в случае сильных морозов, сообщает сайт областного правительства.