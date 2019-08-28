В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих

28.08.2019 [Происшествия]

В Вологде вечером 27 августа напали на юриста и соучредителя «Вологодской ассоциации ТСЖ» Артема Сухих. Молодого человека избили в подъезде его дома. 

«В результате у меня перелом челюсти, скоро будет операция», — сообщил «Премьеру» Артём Сухих.

Это не первое нападение на представителей ассоциации ТСЖ в этом году. Ранее Newsvo сообщал, что зимой двое в масках напали на председателя «Вологодской ассоциации ТСЖ» Николая Иванова. По словам вологжанина, тогда нападение было связано с работой одной из управляющих компаний Вологды.

Тэги: нападение

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