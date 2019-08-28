Вологодская филармония зарегистрировала товарный знак фестиваля «Лето в Кремле»

Фестиваль «Лето в Кремле» получил зарегистрированный товарный знак. Его логотип включен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Теперь исключительное право на использование знака для материалов и услуг фестиваля принадлежит Вологодской областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина.

По словам начальника областного департамента культуры и туризма Владимира Осиповского, теперь зрители смогут идентифицировать фестиваль «Лето в Кремле» среди других мероприятий, повысится узнаваемость бренда.

«В первую очередь, регистрация товарного знака дает определенную защищенность: нам важно, чтобы не было подделок этого уже полюбившегося вологжанам и гостям цикла мероприятий. Во-вторых, способствует еще большей узнаваемости проекта. В третьих, „Лето в Кремле“ — это еще один из региональных брендов Вологодской области, который встает в линейку фестивальных брендов Российской федерации, — отметил Владимир Осиповский. — У Вологодской области есть яркая визитная карточка, которая теперь имеет зарегистрированный торговый знак».

Проводить театрально-концертный сезон «Лето в Кремле» решили в связи с популярностью показов «на воздухе» театрального фестиваля «Голоса истории». Спектакли в условиях уникальной историко-архитектурной среды кремля покорили вологжан и гостей областной столицы.

В 2002 году у театрального фестиваля появилась новая составляющая — межфестивальный театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», который позволил расширить жанровые границы «Голосов истории». С тех пор театрально-концертные сезоны «Лето в Кремле» стали проводиться регулярно по нечетным годам, чередуясь с Международным театральным фестивалем «Голоса истории».

«Театрально-концертный сезон „Лето в Кремле“ давно завоевал популярность. И очень символично, что в год 10-летия этого фестиваля случилось такое событие, как получение товарного знака — рассказала генеральный директор — художественный руководитель филармонии Ольга Васильева. — Участниками „Лета в Кремле“ в разные годы становились ведущие коллективы России и зарубежья. Фестиваль сочетает в себе несколько жанров, поскольку это театрально-концертный проект. Его география в этом году насчитывала четыре города: помимо Вологды и Череповца к проведению присоединились Белозерск и Кириллов. Проект по праву можно назвать украшением нашего северного лета и одним из теперь уже зарегистрированных, официальных брендов Вологодчины».