Вологодская филармония зарегистрировала товарный знак фестиваля «Лето в Кремле»

28.08.2019 [Культура]

Фестиваль «Лето в Кремле» получил зарегистрированный товарный знак. Его логотип включен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Теперь исключительное право на использование знака для материалов и услуг фестиваля принадлежит Вологодской областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина.

По словам начальника областного департамента культуры и туризма Владимира Осиповского, теперь зрители смогут идентифицировать фестиваль «Лето в Кремле» среди других мероприятий, повысится узнаваемость бренда.

«В  первую очередь, регистрация товарного знака дает определенную защищенность: нам важно, чтобы не было подделок этого уже полюбившегося вологжанам и  гостям цикла  мероприятий. Во-вторых, способствует еще большей узнаваемости проекта. В третьих, „Лето в Кремле“ — это еще один  из региональных брендов Вологодской области, который встает в линейку фестивальных брендов Российской федерации, — отметил Владимир Осиповский. — У  Вологодской области есть яркая визитная карточка, которая теперь имеет зарегистрированный торговый знак».

Проводить театрально-концертный сезон «Лето в Кремле» решили в связи с популярностью показов «на воздухе» театрального фестиваля «Голоса истории». Спектакли в условиях уникальной историко-архитектурной среды кремля покорили вологжан и гостей областной столицы.

В 2002 году у театрального фестиваля появилась новая составляющая — межфестивальный театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», который позволил расширить жанровые границы «Голосов истории». С тех пор театрально-концертные сезоны «Лето в Кремле» стали проводиться регулярно по нечетным годам, чередуясь с Международным театральным фестивалем «Голоса истории».

«Театрально-концертный сезон „Лето в Кремле“ давно завоевал популярность. И очень символично, что в год 10-летия этого фестиваля случилось такое событие, как получение товарного знака — рассказала генеральный директор — художественный руководитель филармонии Ольга Васильева. — Участниками „Лета в Кремле“ в разные годы становились ведущие коллективы России и зарубежья. Фестиваль сочетает в себе несколько жанров, поскольку это театрально-концертный проект. Его география в этом году насчитывала четыре города: помимо Вологды и Череповца к проведению присоединились Белозерск и Кириллов. Проект по праву можно назвать украшением нашего северного лета и одним из теперь уже зарегистрированных, официальных брендов Вологодчины».

 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".  

Тэги: Лето в Кремле, фестивали

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
В Никольском районе в кювете нашли «Ладу Гранту» с мертвым водителем
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
Вологодское предприятие «Ротор» выставили на продажу за 58,5 млн рублей
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
В Череповецком районе вертолет упал в воду: один человек погиб
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде
28.08.2019 [Экономика]

Имущество «Череповецкого бройлера» продали с торгов по цене в 14 раз ниже изначальной

456
2
28.08.2019 [Общество]

Самовыдвиженца Андрея Карягина не зарегистрируют кандидатом в депутаты гордумы Вологды

576
0
27.08.2019 [Общество]

Восстанавливающие фасад дома Алаева в Вологде волонтеры ищут спонсоров для покупки краски

746
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Нюксенском районе выпустили в лес медвежат, найденных зимой в брошенной берлоге
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Шоу мыльных пузырей покажут 1 сентября на площади Революции в Вологде
Вологжанин, подбросивший плачущую дочь в роддом на улице Пирогова, стал фигурантом уголовного дела
Жительница Вологды организовала наркопритон в доме на улице Преображенского
Организатора финансовой пирамиды в Великом Устюге судят в зале ДК из-за большого количества потерпевших
В память о закрывшейся птицефабрике в Череповецком районе установили на постамент старинный ГАЗ
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1823
0
28.08.2019 [БлогоVO]

Продолжаем делиться с вами историей фабрики валяной обуви в Великом Устюге

60
0
22.08.2019 [Обзор Прессы]

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

678
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика