Трое жителей Вологды до смерти избили знакомого, которого заподозрили в краже

Трое жителей Вологды предстанут перед судом за причинение смертельных травм знакомому, которого один из них заподозрил в краже. Инцидент произошел в областной столице в августе прошлого года.

По версии следствия, двое приятелей, 32 и 18 лет, гуляя по Заречью, познакомились с 40-летним вологжанином и стали вместе распивать спиртные напитки.

— Совместно они решили выяснить отношения с местным жителем, которого один из них заподозрил в хищении. Трое мужчин привели его на берег реки Вологда и неоднократно нанесли удары руками и ногами, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда избитый попытался уплыть, его силой вернули на берег, где тот потерял сознание. Тогда обвиняемые скрылись с места происшествия.

Очевидец драки вызвал на место полицию и скорую медицинскую помощь. 37-летнего пострадавшего доставили в больницу, где через полтора месяца он скончался от причиненной травмы головы.

Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его материалы переданы в суд.