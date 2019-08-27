В минувшие выходные в конно-спортивном комплексе "Вента-Арена" Ленинградской области, прошли Всероссийские соревнования по вольтижировке. В них приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия, Вологодской, Ленинградской и Московской областей.
Вологодскую область представляли воспитанники спортивной школы №9 города Череповца, они завоевали по две золотых и серебряных медалей и одну "бронзу".
Победителями в своих категориях стали Андрей Шкарин и Максим Кирпичев.
Череповчане завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
27.08.2019 [Спорт]
В минувшие выходные в конно-спортивном комплексе "Вента-Арена" Ленинградской области, прошли Всероссийские соревнования по вольтижировке. В них приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия, Вологодской, Ленинградской и Московской областей.