Череповчане завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

В минувшие выходные в конно-спортивном комплексе "Вента-Арена" Ленинградской области, прошли Всероссийские соревнования по вольтижировке. В них приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия, Вологодской, Ленинградской и Московской областей.



Вологодскую область представляли воспитанники спортивной школы №9 города Череповца, они завоевали по две золотых и серебряных медалей и одну "бронзу".



Победителями в своих категориях стали Андрей Шкарин и Максим Кирпичев.