Владимир Путин угостил президента Турции вологодским мороженым

На авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском президент России Владимир Путин угостил коллегу из Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана — вологодским мороженным.
К палатке с мороженным лидеры государств подошли после после осмотра экспозиций салона, пишет «Интерфакс»:
Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом.
«Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое, — перечислила продавец. — Есть вологодское ванильное».
Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин меж тем склонился над прилавком, выбирая.
«Вологодское давайте», — сказал он и протянул мороженое своему визави.
Сам Путин взял себе мороженое "Коровка из Кореновки". Общая сумма покупки составила 210 рублей. Президент России протянул продавцу пятитысячную купюру.
"Сдачу министру отдайте, - кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. - Это ему на развитие авиации". "Спасибо за щедрость", - засмеялся министр.