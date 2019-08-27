Владимир Путин угостил президента Турции вологодским мороженым

На авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском президент России Владимир Путин угостил коллегу из Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана — вологодским мороженным.

К палатке с мороженным лидеры государств подошли после после осмотра экспозиций салона, пишет «Интерфакс»:

Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом.



«Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое, — перечислила продавец. — Есть вологодское ванильное».



Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин меж тем склонился над прилавком, выбирая.



«Вологодское давайте», — сказал он и протянул мороженое своему визави.

Сам Путин взял себе мороженое "Коровка из Кореновки". Общая сумма покупки составила 210 рублей. Президент России протянул продавцу пятитысячную купюру.