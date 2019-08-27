В Череповецком районе предлагают построить крематорий

27.08.2019 [Общество]

На сайте «Команда Череповца» запустили голосование по поводу строительства крематория в Череповецком районе. Жителям предлагают высказаться за или против реализации проекта.

— Совсем скоро в Малечкино может появиться областной крематорий. Для оказания похоронных услуг на территории комплекса планируется открыть: бюро судебно-медицинской экспертизы, зал прощаний, останкохранилище, похоронное бюро, стена памяти, — говорится в описании к опросу.

Как ранее сообщал Newsvo, вопрос о строительстве крематория в Череповце обсуждался в середине нулевых. 

По словам исполняющего в то время обязанности мэра Александра Афанасьева, строительство было бы вполне оправданно:

«Вполне вероятно, что в будущем будет принято решение о строительстве крематория, потому что, к сожалению, территория у нас для захоронений очень быстро заполняется. Вы знаете, что смертность — достаточно высокая. И сказать, что этот показатель будет снижен, пока нет оснований».

 

Тэги: кладбища, смерть, похороны

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