28 новых санитарных автомобилей закуплены для опорных ФАПов в районах Вологодской области

28 новых санитарных автомобилей закупили на средства бюджета для опорных фельдшерско-акушерских пунктов в 14 районах Вологодской области. 27 августа УАЗы повышенной проходимости отправились в муниципалитеты.

Пресс-служба главы региона сообщает, что областные власти комплексно подходят к развитию первичного звена системы здравоохранения: строительство ФАПов и дорог, замена транспорта и оборудования, подготовка кадров для сельских больниц.

— Программу «Здоровье Вологодчины» и развитие медицины в шаговой доступности продолжим. В ближайшие три года приобретем еще 44 санитарных автомобиля в районы области, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Каждый санитарный УАЗ стоит 700 тысяч рублей. В комплектации — пятиступенчатая коробка передач, гидроусилитель руля, что обеспечит комфорт эксплуатации. В салоне предусмотрено три пассажирских места и одно специализированное место для перевозки лежачих больных.

— В первую очередь изменения ощущают жители дальних деревень, где ФАПов не было или они давно закрылись. Людям приходилось идти до ближайшего медицинского учреждения пешком или просить соседей подвезти. Теперь в графике фельдшера — еженедельный объезд труднодоступных участков. Плюс на санитарном автотранспорте можно будет посещать узких специалистов в ЦРБ и проходить ежегодный профосмотр, — отметил главный врач БУЗ ВО «Грязовецкой ЦРБ» Александр Турупаев.

Ожидается, что закупка новых санитарных автомобилей позволит увеличить число выездов медиков на дом до 160 тысяч в год.

Ранее Newsvo сообщал, что в конце прошлого года 36 новых санитарных автомобилей получили больницы 13 районов Вологодской области. При этом 21 из 36 автомобилей – это машины УАЗ, предназначенные для работы на опорных ФАПах, которые были куплены за счет областного бюджета. Пять машин «скорой помощи» класса В поступили в регион в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Кроме того, Вологодская область получила федеральный транш на сумму 85 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 10 мобильных ФАПов. Передвижные медицинские комплексы будут обслуживать населенные пункты, где живет менее 100 человек.