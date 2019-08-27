В Вологде ночью 31 августа возле двух клубов можно будет сдать кровь на ВИЧ

Жители Вологды смогут бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ в передвижной лаборатории. 31 августа с 12 до 18 часов мобильные пункты тестирования будут работать возле торговых центров «РИО» и «Мармелад».

Кроме того, «ночное» тестирование пройдет в этот же день около входа в клубы «Огни Сухоны» (ул. Судоремонтная, 2А) и «СССР» (ул. Ленинградская, 150А). Передвижная лаборатория начнет там свою работу с 21 часа.

Мобильные пункты тестирования 30–31 августа также будут работать в Череповце, Соколе, Грязовце и Шексне (площадки и время работы лабораторий смотри в галерее под новостью).

— Это позволит жителям области быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую информацию о ВИЧ-инфекции. Брендированные автомобили привлекут внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования. Отправляясь за покупками, в кино или кафе, люди смогут сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут, — сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Ранее Newsvo сообщал, что по динамике роста заболеваемости СПИД ( это окончательный этап развития ВИЧ-инфекции) Вологодская область в 2018 году занимала первое место в России. Лидеры по заболеваемости — Чагодощенский, Бабаевский, Вытегорский, Череповецкий и Шекснинский районы.