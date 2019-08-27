На площади Революции в Вологде 30 августа покажут короткометражные фильмы

27.08.2019 [Культура]

Фестиваль уличного кино пройдет 30 августа на площади Революции в Вологде. В программе — короткометражные фильмы молодых режиссеров. 

— После просмотра всех конкурсных работ каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся короткометражку светом фонарика, мобильного телефона или зажигалки. Организаторы замерят уровень света и определят народного фаворита по мнению жителей Вологды, — сообщает пресс-служба фестиваля.

На площади будут показываться короткометражки, которых не найти в открытом доступе. В них снялись такие актеры как Александр Паль, Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино.  

Показ стартует в 20 часов, вход свободный.

Фестиваль уличного кино проходит с 12 июня по 1 октября в тысяче городов России. Люди по всей стране выходят на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. 

Ранее Newsvo сообщал, что в прошлом году фестиваль уличного кино в Вологде проходил в парке Ветеранов. 
 

Тэги: кино, фестиваль

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