О творчестве Николая Рубцова и Валерия Гаврилина расскажут в литературном музее Вологды

О том, как могли быть связаны музыка композитора Валерия Гаврилина и стихи поэта Николая Рубцова, расскажут 6 сентября в литературном музее Вологды.

— В первую пятницу осени в стенах музея будут звучать произведения Николая Рубцова и Валерия Гаврилина, а также рассказы о планах композитора в написании музыки на стихотворения поэта-земляка. В своём творчестве Валерий Александрович обращался к строкам Константина Батюшкова, Ольги Фокиной, и в планах композитора был замысел хорового действа с симфоническим оркестром на стихи Николая Рубцова, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Известен факт, что в день рождения своей супруги Наталии композитор исполнил друзьям «Рубцовский вальс», но он не был записан на магнитофон. Уже через неделю сердце Валерия Гаврилина остановилось, рукопись не была готова, и это произведение осталось лишь в воспоминаниях близких.

Мероприятие стартует в 14 часов по адресу Герцена, 36. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+