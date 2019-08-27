О творчестве Николая Рубцова и Валерия Гаврилина расскажут в литературном музее Вологды

27.08.2019 [Культура]

О том, как могли быть связаны музыка композитора Валерия Гаврилина и стихи поэта Николая Рубцова, расскажут  6 сентября в литературном музее Вологды. 

— В первую пятницу осени в стенах музея будут звучать произведения Николая Рубцова и Валерия Гаврилина, а также рассказы о планах композитора в написании музыки на стихотворения поэта-земляка. В своём творчестве Валерий Александрович обращался к строкам Константина Батюшкова, Ольги Фокиной, и в планах композитора был замысел хорового действа с симфоническим оркестром на стихи Николая Рубцова, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. 

Известен факт, что в день рождения своей супруги Наталии композитор исполнил друзьям «Рубцовский вальс», но он не был записан на магнитофон. Уже через неделю сердце Валерия Гаврилина остановилось, рукопись не была готова, и это произведение осталось лишь в воспоминаниях близких.

Мероприятие стартует в 14 часов по адресу Герцена, 36. Вход свободный.

 

Возрастное ограничение: 6+

Тэги: музыка, Рубцов, Гаврилин

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