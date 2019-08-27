В Череповце прокуратура через суд пытается признать незаконной обустроенную жильцами парковку

Череповецкий городской суд сегодня рассмотрит иск прокуратуры города, которая пытается признать незаконной парковку, оборудованную четыре года назад за свой счет жильцами дома на улице Первомайской, 3.

В исковом заявлении ведомства говорится, что решение о строительстве автостоянки жильцы приняли на общем собрании в сентябре 2015 года. Позднее был утвержден дизайн-проект, парковку оборудовали на свои деньги заинтересованные жильцы, закрепившие за собой места. Был установлен шлагбаум. Ранее никто из проживающих в доме решение о строительстве оспорить не пытался, но в этом году по поводу парковки в прокуратуру обратилась жительница одной из квартир.

— У женщины-инвалида, которая обратилась в прокуратуру по этому поводу, тоже есть место на этой парковке. Ощущение, что просто пытаются рассорить председателя ТСЖ с людьми, чтобы потом увести дом в управляющую компанию, — рассказали Newsvo в ТСЖ «Первомайская 3».

Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения. В иске говорится, что во время решения вопроса о парковке не было учтено мнение жителей соседнего дома:

— В связи с тем, что земельный участок, расположенный под многоквартирными домами № 3 и № 3а по улице Первомайская, является единым (неделимым), соответственно участие в принятии решения об организации парковки на придомовой территории указанных двух многоквартирных домов должно было быть принято с участием собственников помещений многоквартирного дома № 3 и дома № 3а по улице Первомайская в Череповце.

Прокуратура просит признать незаконным протокол общего собрания жильцов, на котором было принято решение об обустройстве парковки, что, по сути, будет означать снос оборудованных парковочных мест. Иск рассматривается Череповецким городским судом, заседание по делу назначено на сегодня.