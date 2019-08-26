Череповчанка Валентина Малкова стала победителем кубка Евразии по скандинавской ходьбе

Валентина Малкова из Череповца стала победителем IV Международного фестиваля скандинавской ходьбы. Соревнования прошли 24 августа в Ижевске.

Участниками фестиваля стали более 900 спортсменов, среди которых было и 90 легкоатлетов. Всего фестиваль собрал более 2500 зрителей и участников.



Самым массовым стартом стала дистанция на 1,2 км, которую многие участники преодолевали со своими семьями. Спортсмены преодолевали также дистанции 3, 5, 10 и 42 км.



— Именно дистанцию 42 км 195 м и преодолевала череповчанка, многократный призёр Международных соревнований Валентина Малкова. С марафонской дистанцией Валентина Алексеевна справилась на «отлично» — с результатом 06:25:00 опередила всех соперников и стала победителем в своей возрастной категории! — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.



Кроме того, результаты Международного фестиваля шли в зачёт I Кубка Евразии, победителем которого череповчанка, благодаря успешному выступлению, стала досрочно.