Суд оштрафовал двух жительниц Кириллова, оказавших сопротивление ОМОНу

Двух жительниц Кириллова оштрафовали за неповиновение сотрудникам ОМОНа. Инцидент произошел в июле у кафе «Пир горой» в районном центре: 33-летняя и 30-летняя фигурантки были пьяны.

— Согласно протоколам об административных правонарушениях, 7 июля 2019 года в ночное время П. и Ф. в состоянии алкогольного опьянения у кафе «Пир Горой» в Кириллове оказали сопротивление сотрудникам оперативной роты ОМОН, осуществлявшим пресечение противоправных действий, хватались за форменную одежду, вели себя агрессивно, на законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия, не реагировали, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде 33-летняя обвиняемая свою вину в неповиновении ОМОНу не признала, рассказала, что пьяной не была, никого не толкала и не хватала, а одного из росгвардейцев из стакана с колой облила случайно. 30-летняя фигурантка свою вину не отрицала, как и употребление спиртного. Пояснила, что, выйдя из кафе, увидела, что сотрудники ОМОН задержали ее подругу, а что произошло потом, помнит с трудом.



Кирилловский районный суд исследовав материалы дела, допросив ОМОНовцев и свидетелей, признал обоих женщин виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Им назначено наказание в виде штрафа по 500 рублей каждой.