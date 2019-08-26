1 и 2 сентября в магазинах Вологодской области не будут продавать алкоголь

26.08.2019 [Общество]

В Вологодской области нельзя будет купить алкоголь 1 и 2 сентября. Согласно региональному закону, в  День знаний - 1 сентября, а в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, - и в следующий за ними рабочий день, на территории региона запрещена розничная продажа спиртного.

Как ранее сообщал Newsvo, закон, запрещающий продажу спиртного в определенные даты, был принят депутатами законодательного собрания Вологодской области в сентябре 2014 года. Документ ограничивает реализацию алкоголя в День знаний (1 сентября), в День молодежи (27 июня) и День защиты детей (1 июня). Позднее в закон были внесены поправки, в которых говорится, что, если 1 сентября приходится на выходные, то запрет переносится на следующий рабочий день.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. Данное ограничение не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания.

 

Тэги: запреты, сухой закон

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