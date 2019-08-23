Скульптуру девочки с бисквитом установят на улице Карла Либнехта в Череповце

23.08.2019 [Общество]
Скульптуру девочки с бисквитом установят на улице Карла Либнехта в Череповце

Новый арт-объект установят в Череповце в рамках проекта «Сердце города». На улице Карла Либнехта в сентябре появится скульптура девочки с бисквитом. 

«Фигура девочки будет выполнена в бронзе, а постамент сделан из гранита. Скульптура будет установлена неподалеку от предприятия „Русский бисквит“, девочка будет держать в руке кусочек бисквита. Автор проекта — частный инвестор», - рассказала cherinfo и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Ксения Полковникова.

Предполагается, что территория возле арт-объекта будет благоустроена, там установят скамейки.

Ранее Newsvo сообщал, что в июне в Череповце новый арт-объект «Череповецкий купец» из-за вандалов лишился одного из элементов - книги. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня, оторванную книгу нашли утром работники коммунальных служб.

Тэги: арт-объекты
Фото с официального сайта Череповца

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