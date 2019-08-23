Больше половины жителей России предпочитают самолечение визиту к врачу

23.08.2019 [Общество]

Около 60% россиян предпочитают в случае болезни не посещают врачей, а сами подбирают себе лекарства. Об этом со ссылкой на исследование портала "Здоровье Mail.ru",  пишет ТАСС.

- При этом отмечается, что 31% респондентов хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. В поликлиники же, в случае плохого самочувствия, обращаются менее трети россиян (28%). Как говорится в исследовании, 74% жителей России ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

Примерно 9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами. Исключительно гомеопатией, биологически активными добавками (БАД) и народными рецептами лечатся 5% опрошенных.

Исследование также показало, что чаще всего в России лечатся травами - 22% населения, продуктами пчеловодства (14%). Популярны также мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%).

62% респондентов используют при лечении БАДы, еще 46% россиян покупают согревающие пояса из шерсти, вибромассажные пояса, браслеты из меди и других металлов, биомагниты, турмалиновые носки и прочее.

Тэги: лечение, здравоохранение

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