Выставка работ художника Зураба Церетели откроется в Вологде 4 сентября

Выставка художника Зураба Церетели откроется в Доме Корбакова в Вологде 4 сентября. В экспозиции будет представлено 33 работы мастера, выполненные в технике объемной эмали.

- В своих эмалях Зураб Церетели не только возродил старинную технику перегородчатой эмали, но и переосмыслил ее сообразно эстетическим принципам новой культурной эпохи. Ему удалось главное: превратить камерный жанр декоративного искусства – перегородчатую эмаль – в «образец» монументально-декоративного искусства, - сообщает Вологодская областная картинная галерея.

Вологжане смогут увидеть работы, посвященные родным художника и близким ему людям. Во многих сюжетах отражены праздники и будни грузинского народа. Есть в экспозиции и пейзажи, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок Церетели. Представлены на выставке и натюрморты из цветов, на которых чаще всего можно увидеть любимые цветы Церетели – подсолнухи.

Выставка «Объемная эмаль. Форма и цвет» будет работать на улице Октябрьской, 13 по 20 октября.

Возрастная категория - 6+