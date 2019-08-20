В Вологодском районе обнаружили незаконную свалку возле закрытого полигона ТБО в Майском

20.08.2019 [Происшествия]

В Вологодском районе ликвидировали незаконную свалку возле полигона ТБО в Майском. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным ведомства, в июле 2019 года житель района сообщил в прокуратуру о несанкционированных свалках мусора на территории, прилегающей к полигону, вблизи деревни Ермолово. Проверка показала, что с 2014 года полигон арендует ООО «Управляющая компания Майский» для размещения и утилизации бытовых отходов.  

— Несмотря на то, что в настоящее время эксплуатация полигона приостановлена, на въезде на полигон неустановленными лицами образована несанкционированная свалка отходов, — говорится в сообщении прокуратуры.

Выяснилось также, что участок, на котором накапливался мусор, в пользовании ООО «УК Майский» не находится, а принадлежит государству. Прокуратура пришла к выводу, что ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на нем возложена на администрацию Майского сельского поселения.

У местных властей потребовали ликвидировать незаконную свалку — 12 июля в адрес главы поселения было направлено представление об устранении нарушений закона. После вмешательства прокуратуры несанкционированные завалы отходов с участка убрали. Кроме того, ответственное за допущенное нарушение должностное лицо администрации Майского сельского поселения привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее Newsvo сообщал, что о похожей проблеме в онлайн-приемную губернатора писали жители деревни Никулино Майского поселения. Деятельность полигона ТБО в Майском в итоге приостановили из-за многочисленных нарушений законодательства. 

Тэги: полигон ТБО, свалки, нарушения

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