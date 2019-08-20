В Вологде сгорел расселенный дом на улице Бурмагиных

20.08.2019 [Происшествия]

В Вологде накануне вечером произошел пожар в расселенном аварийном доме на улице Бурмагиных, 2/3, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 20.18, через три минуты первые подразделения уже были на месте. Открытый огонь удалось потушить в 21.43, проливка продолжалась до часу ночи.

Пожар произошел в двухэтажном расселенном доме (первый этаж кирпичный, второй - деревянный). По данным сайта "Реформа ЖКХ", его признали аварийным в 2011 году, жителей расселили, постройку должны были снести до конца 2017 года.

Ранее Newsvo сообщал, что 27 июля произошел пожар в расселенном аварийном доме на улице Комсомольской, 71 в Вологде. 

Тэги: пожары в расселенных домах

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