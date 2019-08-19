Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала золото Чемпионата России по стрельбе

19.08.2019 [Спорт]

Вологжанка Екатерина Коршунова одержала победу на Чемпионате России по стрельбе из мелкокалиберного оружия, который проходит с 12 по 20 августа в республике Татарстан. 

Вологодскую область на соревнованиях представляют Екатерина Корушова, Валерия Филипенко, Александр Марчев и Олег Рощупкин. Екатерина  одержала победу в олимпийском упражнении «Мелкокалиберный стандартный пистолет. 25 м. Женщины». Второе место в этой дисциплине досталось москвичке Юлии Алиповой, третьей стала Анна Тимофеева из Самарской области.

Кроме того, Коршунова завоевала бронзовую медаль в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет 10 м.»

Тэги: стрельба

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