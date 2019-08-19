В Соколе мать подростка, разбившего стекло в машине директора школы, обязали выплатить ущерб

19.08.2019 [Происшествия]

Сокольский районный суд обязал мать подростка, разбившего стекло в машине директора школы, выплатить 58 тысяч рублей нанесенного ущерба, а также судебные расходы.

Инцидент произошел 7 февраля 2019 года. Днем мальчик был на занятиях в школе, а когда пошел домой с друзьями, на автостоянке увидел машину директора школы (на самом деле она принадлежала матери директора).

— Поскольку у несовершеннолетнего с директором школы сложились неприязненные отношения, подросток разбил правое боковое зеркало и повредил лобовое стекло автомобиля. Дочь истицы суду пояснила, что в данный момент автомобиль продан знакомым, однако она обязалась его отремонтировать за свой счет, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На мальчика написали заявление в полицию, но там уголовное дело возбуждать отказались. В итоге директор школы обратилась в суд. Тот поставновил обязать мать школьника выплатить причиненный авто ущерб в размере 58 048 рублей 76 копеек, расходы на оплату услуг оценщика в размере 5 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления в размере 1 500 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 941 рубля, всего — 66 489 рублей 76 копеек.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2017 году в Никольском районе пьяный мужчина на глазах у детей изрубил топором стоящую возле школы машину директора. Инцидент произошел в поселке Дуниловский. 54-летний нетрезвый местный житель был возмущен, что директор уволила его супругу и решил таким образом отомстить.

 

Тэги: разбил стекло

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