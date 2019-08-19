В Вологде объявили сбор школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей

В Вологде идет благотворительный сбор школьных принадлежностей. Инициатор акции в поддержку семей в трудной жизненной ситуации и семей с детьми-инвалидами — общественная организация «Сотвори добро».

— Помните нашумевшую рекламу «Возьми кредит, чтобы собрать ребенка в школу»? Хотелось бы, чтобы это воспринималось как шутка, но, к сожалению, для некоторых это — злая реальность. Не у каждой семьи есть возможность подготовить ребенка к учебному году. Особенно сложно семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, где постоянно требуются лечение, реабилитация и просто неотступное внимание мамы, — сообщает группа акции в соцсети.

Принимаются рюкзаки, тетрадки, ручки, карандаши, линейки, ластики, краски, кисти, альбомы, пластилин, блокноты, пеналы, цветная бумага, картон, клей и так далее — всё, что может пригодиться школьнику.

Передать благотворительную помощь можно каждый день с 7.30 до 21.30 по адресу: Советский проспект, 35а, вход со двора, через ворота. Телефон для связи 753-753 (вахта). Кроме того, канцтовары принимаются по субботам с 10 до 12 часов по адресу: Герцена, 63-б, склад общественной организации «Сотвори Добро».

Акция продлится до 30 сентября. Благотворительная помощь будет оказываться адресно, по имеющимся у общественной организации спискам нуждающихся многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.