В Вологодской области 90 проживающих на селе семей получат выплаты на строительство или покупку жилья

19.08.2019 [Общество]

В 2019 году в Вологодской области 90 проживающих на селе семей получат выплаты на строительство или покупку жилья в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».

«В рамках этой госпрограммы с 2014 года реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2019 годы». По ней предоставляются социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам Российской Федерации, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать и работать там», - рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

На выплату компенсаций в регионе выделены около 110 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Пресс-служба правительства Вологодской области также сообщает, что за пять лет реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2019 годы» жилищные условия смогли улучшить более 460 семей из 25 районов области. Введено или приобретено 28,2 тыс. кв. метров жилья.

Ранее Newsvo сообщал, что 115 млн рублей в 2019 году выделят из бюджета Вологодской области на социальную поддержку врачей, переехавших работать в сельскую местность. 

«В конце 2017 года было выделено 78 млн. рублей на обеспечение мер социальной продержки молодым докторам, переехавшим работать в сельскую местность, в том числе это и средства на реализацию программы «Земский фельдшер». В 2018 году единовременную выплату в  1 млн. получили 25 врачей, также по 500 тысяч получили работники ФАПов,  фельдшеры. В 2019 году на эти цели выделено 115 млн. рублей», - рассказал Сергей Бутаков.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: Строительство, жилье

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