В Череповецком районе на реке Шексна сел на мель буксир

16.08.2019 [Происшествия]

На реке Шексна в Череповецком районе сел на мель буксир ОТА-920, следовавший по маршруту из Москвы в Череповец. Сообщение о происшествии рядом с островом Каргач поступило спасателям сегодня в 13.58. Из-за повреждения корпуса судна внутрь льется вода. 

— Имеется повреждение корпуса судна, проводятся работы по откачке воды и дальнейший ремонт корпуса. Спасатели в количестве пяти человек (в том числе два водолаза) прибыли на место на двух катерах. Помогают в откачке воды, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате инцидента никто не пострадал, движению судов буксир не мешает. Розлива нефтепродуктов также нет.

Ранее Newsvo сообщал, что в конце июня круизный теплоход «Княжна Анастасия» с тремя сотнями людей на борту сел на мель в Кирилловском районе. Судно следовало в Москву с острова Кижи, инцидент произошел у причала в Горицах. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

 

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