В Череповце ВАЗ отбросило на тротуар, по которому шли дети

16.08.2019 [Происшествия]
В Череповце ВАЗ отбросило на тротуар, по которому шли дети

В Череповце ВАЗ после столкновения с "Ладой" отбросило на тротуар, по которому шли две 13-летние девочки. ДТП произошло вчера около 13 часов на улице Юбилейной возле дома №48.

По данным городского отдела ГИБДД, 39-летняя женщина за рулем "Лады Икс-рей", поворачивая налево, не уступила дорогу ВАЗ-2115 под управлением 29-летней девушки. Произошло столкновение, от удара ВАЗ вынесло на тротуар, по которому в этот момент шли две девочки. Детям чудом удалось избежать серьезных травм: они успели отскочить. Тем не менее, у одной школьницы ушиб левой кисти, у второй - ушиб колена.

Девушка, управлявшая ВАЗом, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.  

Тэги: ДТП, пострадавшие, дети
Фото отделения ГИБДД по Череповцу

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