Супруги Савиновы из Череповца выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

16.08.2019 [Общество]
Супруги Савиновы из Череповца выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

Супруги Савиновы, воспитывающие трех мальчиков, выиграли всероссийский конкурс "Семья года" в номинации "Молодая семья".

Ольга Савинова домохозяйка, ее муж Алексей — индивидуальный предприниматель. В браке они двенадцать лет, их детям - мальчикам Митрофану, Льву и Савелия -  по восемь лет. Ребята увлекаются плаванием, играют в шахматы, футбол, волейбол.

«На конкурс снимали видеоролик про семью, писали статью, собирали семейные фотографии. Мы за здоровый образ жизни, совмещаем спорт с отдыхом. Многодетными не планировали становиться, но безумно счастливы! Долго ждали детей, а тут сразу — в тройном размере! Раньше мальчики были очень спокойные, а сейчас шумные, много внимания требуют. С сентября хотим их на самбо отдать», — поделилась с cherinfo.ru Ольга Савинова.

В номинации «Молодая семья» в этом году участвовали 70 пар со всей России.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2018 году семья из Вологодской области также выиграла общероссийский конкурс в этой номинации. Год назад победителями стали супруги Сверчковы из Вологды: пара воспитывает четырех детей, двое из них - приемные. 

Тэги: семья, конкурс, дети

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