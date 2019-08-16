В Вологде водитель ВАЗа без прав сбил на «зебре» мужчину с ребенком

16.08.2019 [Происшествия]

В Вологде на улице Конева ВАЗ сбил на зебре мужчину с ребенком. ДТП произошло 15 августа около 17.40  возле дома № 15, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 27-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-2115. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Конева он допустил наезд на 66-летнего мужчину и шестилетнего мальчика, пересекавших проезжую часть.  Пешеходы получили травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде 66-летний водитель «Рено», сбивший на «зебре» женщину с ребенком, предстанет перед судом. ДТП произошло 7 марта этого года на пешеходном переходе возле Драматического театра. 

Тэги: ДТП, сбили на зебре

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