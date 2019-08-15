В Вологде скончался журналист и писатель Александр Пиралов

15 августа в Вологде на 74 году жизни скончался журналист, писатель, переводчики Александр Пиралов.

Александр Пиралов родился в Баку, приехал в Вологду в начале 1980-ых годов. Здесь он работал в разных СМИ – в газетах «Красный Север», «Русский Север», пишет province.ru.

В местных изданиях Александр Пиралов опубликовал ряд переводов с английского и польского языков (в том числе роман Альфреда Шклярского « Золото черных гор»).

В 2017 году в Санкт-Петербургском издательстве «Скифия» вышла его книга «Снежинка», в 2018 году еще две книги: «Неадекват» и «Улыбка Анаит", в 2019 - книга "Дядя Катя, или Сон в зимнюю ночь".

Точная дата похорон журналиста пока не известна.