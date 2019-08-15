На тропе здоровья в Череповце установят шлагбаумы

15.08.2019 [Общество]

В Череповце для безопасности отдыхающих решили установить шлагбаумы на тропе здоровья. Заградительные конструкции появятся в Зашекснинском районе в начале тропы и со стороны Городища.

Ездить там разрешат только "скорой помощи": у медиков будут ключи. 

«Справа и слева от шлагбаума будет сделан небольшой заборчик, чтобы на машине его было не объехать. А для свободного прохода оставим промежуток немного больше метра. Квадроциклы сюда уже не заедут, это самое главное. Шлагбаум можно будет открыть ключом», — рассказал cherinfo.ru директор спортивного клуба «Череповец» Юрий Дагиль.

Кроме того, на тропе в скором времени появится схема маршрутов с указанием точек, на щите также укажут телефоны экстерных служб. 

На маршруте также установят пять деревянных скамеек с навесами, сделают две площадки ГТО. Самые низкие участки тропы подсыплют.

Работы, которые начнутся на следующей неделе, финансирует компания «Северсталь».

Тропа здоровья расположена в Зашекснинском районе  Череповца, в лесополосе. Ее активное благоустройство началось в 2012 году. На тропе организовано несколько маршрутов для любителей пеших и велопрогулок, зимой там катаются лыжники.

 

Тэги: активный отдых, парки

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