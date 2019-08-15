Фрол Буримский, Эвелина Хромченко, жена Эрнста: «звезды» инстаграма выступили в поддержку зеленой набережной Вологды

Модный дизайнер, участник Недели высокой моды в Париже Фрол Буримский в своем инстаграмме высказался в поддержку зеленой набережной Вологды. Позднее его публикацией поделились на своих страницах Эвелина Хромченко и жена гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста Софья.

Фрол Буримский долгое время работал бренд-менеджером и партнером марки Ulyana Sergeenko, в коллекциях одежды которого активно используется кружево, в том числе из Вологды. Бренд известен звездам мирового уровня: Бейонсе и Эмилия Кларк носят платья с вологодскими и елецкими кружевами.

Пост о набережной Вологды появился в инстаграме Фрола 13 августа.

- Хочу выразить свою гражданскую позицию относительно того, что происходит в Вологде. Я чувствую острую душевную боль от тех изменений, которые произошли во внешнем облике города. Крайне спорный проект по реиновации набережной уже до неузнаваемости изменил бесценный исторический и, что так важно для национальной идеи, РУССКИЙ облик города. Вологда и ее сложившийся облик - часть нашей культуры, наших традиций и нашей истории, - написал модельер.

Он выразил надежду, что «в окружении главы государства найдется добропорядочный советник по культуре», и Вологде удастся сохранить зеленую набережную.

- Могу описать мои чувства: вчера я буквально метался по этой набережной от беспомощности, от обиды за город, за культуру, за себя. Мне трудно и неприятно писать о плохом, я люблю красоту во всех ее проявлениях и хочу делиться красивым. Но есть некоторые случаи, о которых молчать невозможно, - написал Фрол.

Этот пост был продублирован дизайнером на английском языке, к нему добавлен хэштег #savevologdafortheworld

Вскоре публикацией поделилась на своих официальных страницах во «ВКонтакте» и "Инстаграм" эксперт моды Эвелина Хромченко. Она отметила, что Фрол - один из тех немногих российских дизайнеров, которые регулярно ездят в творческие экспедиции по российским регионам.

- Однако во время его последней экспедиции по Архангельской и Вологодской областям прекрасные ностальгические картинки Каргополя и Тотьмы внезапно сменились на пугающие виды реконструированной набережной в Вологде. Фрол Буримский в инстаграме обратился к советникам президента РФ по культуре с просьбой поддержать вологодских архитекторов в их желании сохранить исторический облик Вологды, - говорится в публикации.

Позже постом Буримского в сториз поделилась жена гендиректора «Первого канала» София Эрнст.

Ранее Newsvo сообщал, что музыкант Борис Гребенщиков поддержал вологжан, выступающих против сплошного бетонирования набережной в Вологде и за грамотное благоустройство берегов.

Контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект берегоукрепления реализовывался администрацией Вологды несмотря на протесты части жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.