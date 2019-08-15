Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Вологодской области остается удовлетворительной

15.08.2019 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области на своем официальном сайте опубликовало сообщение о том, что радиационная обстановка на территории региона остается удовлетворительной.

— По данным наблюдений, в том числе за период с 08.08.2019 по 13.08.2019 г., мощность эквивалентной дозы гамма излучения находится в пределах 0,08-0,18 мкЗв/час, что соответствует гигиеническим нормативам (…), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, показатели радиационного фона, активности радионуклидов в воздухе, воде, пище в Вологодской области сейчас соответствуют многолетним значениям.

Тревогу жителей региона по поводу рациационной обстановки вызвала новость, опубликованная 8 августа: в Архангельской области во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Минобороны утверждает, что вредные вещества не попали в атмосферу. Тем не менее, сообщалось, что расположенные в Северодвинске датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона в 4–16 раз. Позднее он нормализовался.

Известно также, что при взрыве погибли пять человек — это сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. 

По данным издания «Двина Сегодня», жителей села Нёнокса Архангельской области, расположенного в нескольких километрах от военного полигона, на котором произошел взрыв,  увозят на безопасное расстояние.

 

Тэги: радиация, взрыв

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