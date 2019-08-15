Футболисты из Вологды обыграли костромской "Спартак" со счетом 1:0

«СДЮШОР-Вологда» в 11 туре Первенства России по футболу «Золотое кольцо», на выезде встречался со «Спартаком» из Костромы. Матч завершился 1:0 в пользу вологжан, единственный гол в матче забил новый игрок команды Владислав Беляев.

Благодаря этой победе, а также поражению ярославского «Шинника-м» в игре с кировским «Факелом» (1:3), «СДЮШОР-Вологда» вернул себе третье место в турнирной таблице.



Со счетом 1:0 завершился матч и в Череповце, где лидер Первенства, футбольный клуб «Череповец» принимал «Торпедо-М-СШОР» из Владимира. Единственный гол забил капитан "желто-черных" Михаил Ершов в середине первого тайма.



В следующем туре, 21 августа, «СДЮШОР-Вологда» молодежную команду ивановского «Текстильщика», а ФК «Череповец» отправится в гости к кировскому «Факелу».