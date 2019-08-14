62-летний мужчина погиб во время пожара в аварийном доме в Соколе

Утром 14 августа в Соколе во время пожара в деревянном доме погиб 62-летний мужчина. Он был единственным жильцом аварийной постройки.

Сообщение о пожаре в пятиквартирном муниципальном доме №13 на улице Жилучасток-2 поступило на пульт диспетчера в 5.26 утра. Уже через 9 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пламенем уничтожена кровля по всей площади дома и повреждена внутренняя отделка.

Из пяти квартир жилой была только одна: та, в которой начался пожар. 62-летний мужчина, проживавший в ней, найден погибшим.

Сейчас специалисты устанавливают, кто был зарегистрирован в этом доме, причину пожара и сумму ущерба.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", деревянный дом 1939 года постройки был признан аварийным декабре 2016 года, поэтому формально подходил для участия во второй программе переселения (в нее вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года). Износ здания составлял 73%.

Как ранее сообщал Newsvo, на прошлой неделе в Вологде загорелся аварийный дом на улице Набережной, 10 в поселке Ананьино. В результате пожара один человек погиб, двое получили травмы, выпрыгивая из окон второго этажа.