В Бабаевском районе расчистят русло реки Колпь

14.08.2019 [Общество]

В Бабаевском районе расчистят четыре километра русла реки Колпь. Об этом во время визита в муниципалитет заявил заместитель губернатора Виктор Рябишин.

«В 2018 году наблюдалось подтопление западных районов области. В связи с этим глава региона поручил расчистить Колпь в районе Бабаева. Речь идёт об участке порядка 4 км, - пояснил замгубернатора Виктор Рябишин. - Правительство Вологодской области разрабатывает документацию, и в 2020-2021 году работы по расчистке реки будут проведены. В середине августа будем защищать этот проект как один из пунктов для комплексного решения проблем территорий, попадающих в зоны подтопления».

Как ранее сообщал Newsvo, в апреле 2018 года уровень воды реки Колпь в районе Бабаево резко увеличился. В результате в городе оказались подтопленными  11 придомовых территорий. Уровень воды фиксировался на отметке 339 см при критической в 370 см. Был организован круглосуточный спасательный пост.

Во время визита Виктор Рябишин оценил состояние деревянного моста через реку Колпь. Специалисты готовят документы для включения этого мостового перехода в перечень ремонтных работ.

Замгубернатора также проинспектировал строительство соцобъектов в районе: в Бабаево строят школу искусств и ФОК. Школа будет рассчитана на обучение 800 детей по различным направлениям искусств: музыка, живопись, хореография, театр, фольклор, декоративно-прикладное искусство.

На территории строительства ФОКа в настоящее время ведутся работы с тепловыми сетями. Проектом предполагается построить зал для игровых видов спорта с игровой площадкой и скалодромом, бассейн на 4 дорожки по 25 метров, трибуны на 192 зрителя и открытое футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками.

 

Тэги: реки, ремонты

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