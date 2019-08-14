В Вологде идет приемка детских и спортивных площадок, построенных в рамках "Народного бюджета ТОС"

В Вологде новые детские и спортивные площадки проекта "Народный бюджет ТОС" готовят к приемке.

Мэр Вологды Сергей Воропанов вместе с представителями ТОСов, управляющих компаний, депутатами лично осмотрел ряд территорий, где благодаря проекту появились игровые и спортивные городки.

Так, жители проспекта Победы уже могут опробовать 16 тренажеров во дворе 66-го дома. Также по просьбам жителей там была оборудована полоса препятствий длиной 40 метров.

«Наш проект первоначально планировался как детский, подростковый. Однако в период обсуждения мы решили, что площадка должна носить комплексный характер. У нас предусмотрены тренажеры для детей, взрослых, жителей пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала председатель ТОС «Проспект Победы» Елена Казакова.

«Раньше здесь был пустырь, территория не была приспособлена для занятия спортом или отдыха. Перед тем как установить тренажеры, мы выровняли территорию, сделали асфальтовое основание и засыпали песком. В итоге получилась прекрасная площадка. К работам приступили в начале июля. Закончили все в первых числах августа», - говорит коммерческий директор компании-подрядчика Илья Окатов.

Спортивное оборудование так же появилось в Огородном переулке, 3а. Активисты ТОСа «Кировский» уже строят планы на будущее – кроме всего прочего, хотят установить скейтплощадку.

Тренажеры, комплексы для воркаута, малые формы полностью преобразили и территорию по адресу: ул. Копанка, 6.

«В рамках проекта «Народный бюджет ТОС» запланировано поэтапное развитие нашей территории. На втором этапе мы планируем поставить скамейки, больше качелей и малых форм, если за идею проголосуют жители. Вообще сделать на этом месте детскую спортивную площадку мы хотели давно. Отрадно, что наши инициативы реализованы благодаря проекту «Народный бюджет ТОС», - говорит председатель ТОС «Предтеченский» Антон Седов.

Напомним, в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» в Вологде в 2019 году реализуются 37 проектов.

«Сегодня побывали на трех объектах нашего проекта. Увидели готовые к эксплуатации детские площадки с удобными тренажерами. У меня больших замечаний нет. Примечательно то, что все эти площадки проектировались по техзаданию самих жителей. Сегодня я еще раз убедился, что проект «Народный бюджет ТОС» был с энтузиазмом воспринят вологжанами. Замечательно, что сейчас в каждом микрорайоне появляются свои интересные уголки, которые являются центром притяжения для жителей», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.