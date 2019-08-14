Завод по производству стеклотары в Чагодощенском районе обещают запустить весной 2020 года

Стеклозавод в Сазоново, прекративший свою работу в 2013 году, запустит производство в апреле 2020 года. Соответствующий протокол о намерениях накануне подписали правительство Вологодской области и ООО «Русджам Стеклотара Холдинг».

По данным пресс-службы главы региона, шесть лет назад причиной консервацией предприятия стали «проседание рынка» и нерентабельность производства.

Сейчас инвестор вновь готов вкладывать деньги в производство: фирма увеличила свое присутствие в отечественном стекольном сегменте с 20% до 35%, и на чагодощенском заводе идет подготовка к реконструкции производственных помещений. После ремонта будет установлено современное оборудование для стеклотарной промышленности, в том числе печь мощностью 65-70 тысяч тонн продукции в год. Предполагаемый объем инвестиций составит 1 млрд. рублей. На новом производстве будет трудоустроено 120 человек.

«Восстановить завод было нашей мечтой. Сейчас есть спрос и долгосрочные контракты с нашими крупными клиентами, которые являются гарантией востребованности продукции, - подчеркнул директор ООО «Управляющая компания Русджам» Ондер Айдын Сюха. – Я надеюсь на поддержку региона и уверен, что это будет новая веха в экономической истории как области, так и района».

По мнению губернатора Олега Кувшинникова, программа восстановления стеклозавода в Сазоново имеет все шансы стать следующим приоритетным инвестиционным проектом, предусматривающим налоговые льготы. Кроме того, подчеркнул глава региона, Сазоново входит в перечень моногородов, что позволит обратиться в Фонд развития моногородов для привлечения займа на выгодных условиях.

В правительстве региона также отмечают, что по итогам 2018 года Вологодская область область вошла в ТОП-30 лучших субъектов России, заняв 20 место по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя.