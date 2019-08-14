В Сокольском районе из-за капремонта моста ограничат движение по трассе Москва-Архангельск

В Сокольском районе из-за капитального ремонта моста через реку Двинница ограничат движение транспорта по трассе Москва-Архангельск, сообщает ФКУ Упрдор "Холмогоры".

С вечера 13 августа и до 10 сентября 2019 года на 527 километре трассы будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, ширина полосы - 3,5м. Установленная скорость - 30 км/час. Работы по ремонту планируется завершить в сентябре.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничению движения и быть предельно внимательными.