В Вологде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку

13.08.2019 [Происшествия]

В Вологде владельца магазина "Продукты" на улице Мохова оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку.

Из материалов дела следует, что 13 февраля 2019 года вечером бизнесмен допустил продажу в торговой точке упаковки пива объемом 0,45 л крепостью 4,8% оборота 16-летнему подростку. Напомним, что по закону продажа любой алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена.

Мировой судья по судебному участку № 4 в Вологде признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, пишет пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: подростки, магазины, штраф, алкоголь

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