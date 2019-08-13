В Вологде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку

В Вологде владельца магазина "Продукты" на улице Мохова оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку.

Из материалов дела следует, что 13 февраля 2019 года вечером бизнесмен допустил продажу в торговой точке упаковки пива объемом 0,45 л крепостью 4,8% оборота 16-летнему подростку. Напомним, что по закону продажа любой алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена.

Мировой судья по судебному участку № 4 в Вологде признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, пишет пресс-служба судов Вологодской области.